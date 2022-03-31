Пекин, 31 марта, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Страны, являющиеся соседями Афганистана, решили запустить дипломатический механизм регулярных встреч спецпредставителей по афганскому вопросу. Об этом 31 марта заявили в МИД Китая.

Afghanistan Matters Афганистан

В Поднебесной завершилась третья министерская конференция стран-соседей Афганистана. Помимо главы МИД России Сергея Лаврова, в мероприятии приняли участие руководители внешнеполитических ведомств Китая, Пакистана, Ирана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

По итогам встречи была достигнута договорённость запустить механизм регулярных встреч спецпредставителей по афганскому вопросу.