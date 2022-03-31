Абакан, 31 марта, 2022, 12:22 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии выявили 52 носителя коронавируса, выздоровели 93 человека, сообщили ИА REGNUM 31 марта в республиканском правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

С начала 2022 года в Хакасии подтверждено 32911 случаев COVID-19, за весь период пандемии – 86721. Общее число выздоровевших в регионе – 83735 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта в Хакасии выявили 40 носителей коронавируса, выздоровели 90 человек.