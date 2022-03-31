Москва, 31 марта, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Территории Украины выглядят для Польши вполне лакомым куском, для маскировки своих намерений Варшава использует антироссийскую риторику. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Зато вполне лакомым куском выглядят для Варшавы территории Украины. На польском телевидении без зазрения совести показывают карту раздела этой несчастной страны, где целый ряд ее западных областей включен в состав Польши», — написал он в статье для агентства Sputnik Polska.

По его словам, легальным путем сделать это не получится, можно вызвать «резкий отпор украинцев, осуждение со стороны прочих европейских соседей».

«Но у Варшавы есть давно испытанный метод, чтобы подсластить пилюлю и оправдать свои неблаговидные поступки. Для этого она виртуозно использует антироссийскую риторику, всякий раз переводя ее в истерику», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Медведев заявил, что власти Польши активно укрепляли связи с наиболее одиозными украинскими силами и подпитывали белорусскую оппозицию для дестабилизации обстановки.

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