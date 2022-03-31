Медведев: территории Украины выглядят для Польши лакомым куском
Москва, 31 марта, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Территории Украины выглядят для Польши вполне лакомым куском, для маскировки своих намерений Варшава использует антироссийскую риторику. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
По его словам, легальным путем сделать это не получится, можно вызвать «резкий отпор украинцев, осуждение со стороны прочих европейских соседей».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Медведев заявил, что власти Польши активно укрепляли связи с наиболее одиозными украинскими силами и подпитывали белорусскую оппозицию для дестабилизации обстановки.
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