Нижний Новгород, 31 марта, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Массовую пробежку в поддержку спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины организует 31 марта в Нижегородской области региональное отделение Всероссийского добровольческого молодежного общественного движения «Волонтерская Рота», сообщает 31 марта корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Z

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При этом участники забега будут бежать в одежде с латинской буквой «Z», которая является один из символов спецоперации российских ВС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что региональным отделением Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия» политической партии «Единая Россия» 31 марта в Иркутске будет проведена акция в поддержку спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины.