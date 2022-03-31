Российское подразделение «Радио Свобода»* банкротят по упрощенной схеме
Москва, 31 марта, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы 15 апреля 2022 года рассмотрит банкротный иск налоговой службы к ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (организация или лицо, признанное в РФ иностранным агентом). В этот день будет рассмотрена обоснованность иска, в котором истец просит применить упрощённую процедуру, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на данные базы суда.
Иск от инспекции ФНС России №7 по Москве был подан 7 марта 2022 года, но из-за недочётов был оставлен без движения. Их устранили, и 24 марта 2022 года заявление было принято судьей Абрековым. Истец настаивает на «признании несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре отсутствующего должника». Сумма вменяемого долга не сообщается.
Справка: юрлицо-ответчик в ЕГРЮЛ было зарегистрировано в январе 2020 года и принадлежит компании из США. Численность персонала — более 40 человек.
Напомним, в 2020 году Минюст России внес юрлицо, выступающее ответчиком в банкротном иске, в список СМИ-иноагентов. В марте 2022 года эта же компания объявила о приостановке деятельности в столице.
*Организация или лицо, признанное в РФ иностранным агентом.