Кострома, 31 марта, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Жителям Костромы объяснили курсирование вертолёта в ночь с 30 на 31 марта над городом. По сведениям администрации неудобства, по поводу которых в социальных сетях возмутились жители, были связаны с обследованием ТГК-2.

Наталья Диева ИА REGNUM Закат в Костроме

Перед началом ремонта коммуникаций ресурсоснабжающая организация решила проверить их на предмет тепловых потерь. С помощью тепловизора, закреплённого на борту судна, специалисты выявляют скрытые повреждение — нарушения изоляции труб, затопление подземных коммуникаций. По результатам обследования ТГК-2 составит план ремонтов сетей.

«Достоверные результаты на снимках получаются, когда съемка проходит при температуре воздуха около 0С. Для устранения искажающего влияния солнечной инсоляции и получения более информативного материала аэросъемка выполняется преимущественно в ночное время», — пояснили в администрации.

Напомним, 245 километров тепловых коммуникаций Костромы были отданы в аренду ТГК-2 весной 2019 года. По условиям договора за первые пять лет компания должна вложить в модернизацию сетевого комплекса 2 млрд рублей, отремонтировав 97 км тепловых сетей. Возврат инвестиций должен произойти в ходе последующих 15 лет их эксплуатации. В 2022 году в Костроме должны привести в порядок почти 20 км сетей, в 2023 — 18,4 км.