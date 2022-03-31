Москва, 31 марта, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Анна Щербакова приняла решение продолжить карьеру. Об этом 31 марта она заявила в эфире программы «Доброе утро» на Первом канале.

Yuuliiya Анна Щербакова. 2018

«Я продолжаю кататься, у меня всё такие же цели дальше. Так что хочу тренироваться, выступать, показывать свой максимум на каждых соревнованиях», — сказала Щербакова.

Ранее Щербакова заявила, что может завершить карьеру после сезон 2021/22.

Напомним, Щербакова стала олимпийской чемпионкой в одиночном катании на Играх-2022 в Пекине. Также она является чемпионкой мира (2021), трёхкратной чемпионкой России (2019, 2020, 2021).