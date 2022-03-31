Монтевидео, , 12:17 — REGNUM Ситуация с переговорами вокруг Украины свидетельствует о том, что мир всё ещё живёт в доисторические времена. Об этом журналистам заявил экс-президент Уругвая Хосе Мухика, сообщает агентство EFE.

Хосе Мухика Kremlin.ru

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«Мы все еще живем в доисторический период. Мы хотим исправить историю с помощью войн. Настоящий позор со всех сторон: с одной и с другой — со всех сторон», — сказал Мухика.

Он назвал «невероятным» тот факт, что Россия и Украина не смогли договориться до начала спецоперации: «А теперь они собираются вести переговоры, после того как разрушили страну».