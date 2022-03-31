Москва, , 12:15 — REGNUM В ходе заседания парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине созданы четыре рабочих группы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта, об этом сообщила сопредседатель комиссии вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

Ирина Яровая Kremlin.ru

«Четыре рабочих группы будут исследовать каждый факт, каждый эпизод», — сказала Яровая по итогам заседания комиссии.

Так, создана группа по вопросам медико-биологического анализа, группа по вопросам правового анализа, группа по оценке рисков и угроз безопасности и в том числе террористической безопасности, а также по вопросу научно-информационного анализа, уточнила Яровая.

Предельный срок работы комиссии составляет год, сказала она, отвечая на вопрос о сроках подготовки доклада.

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