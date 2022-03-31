Владимир, , 12:15 — REGNUM Во Владимирской области по итогам мониторинга наличия и стоимости основных продуктов питания наиболее острая ситуация зафиксирована с сахаром. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации

Сахар Иван Шилов © ИА REGNUM

Сахар подорожал из-за нарушения логистических цепочек и изменений в структуре бизнес-процессов, однако на него фиксируется ажиотажный спрос. В магазинах торговых сетей стоимость сахара составляет в среднем около 80 рублей. В удалённых территориях, которые обслуживаются организациями потребительской кооперации, цена за килограмм достигает 137 рублей. По словам директора департамента предпринимательства Сергея Сидорина, это также связано с логистикой.

Организациями потребкооперации обслуживаются 757 населённых пунктов региона. В систему входит 294 магазина. Профильный департамент договорился оптовой организацией о поставке сахара в организации Владкоопсоюза по фиксированной цене, чтобы в отдалённых сёлах цена килограмма сахара не превышала 90 рублей.

Спрос на сахар постепенно начинает снижаться, а его поставки налаживаются. По состоянию на 28 марта в крупных торговых сетях было в наличии 71,8 тонны сахарного песка.