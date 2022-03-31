Красноуфимск, Свердловская область, 31 марта, 2022, 12:14 — ИА Регнум. В поселке Натальинск Красноуфимского района Свердловской области при пожаре погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Dave Hogg Пожар

Возгорание произошло в трехэтажном доме Натальинска вечером 30 марта. Огнем оказалось охвачено шесть квадратных метров. При тушении пожара спасатели обнаружили тело 58-летнего мужчины.

По факту произошедшего прокуратура организовала проверку. Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении. В ходе проверочных мероприятий сотрудники ведомства установят обстоятельства произошедшего. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.