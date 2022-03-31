* запрещённая в России организация

Нью-Йорк, США, , 12:14 — REGNUM В эксклюзивном интервью Afghanistan International постоянный представитель Пакистана при ООН Мунир Акрам сказал, что присутствие бывшего главы ISI (Пакистанская межведомственная разведка) в Кабуле через несколько дней после падения правительства Ашрафа Гани должно было предотвратить массовые убийства со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он сказал, что Пакистан не признает талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) до тех пор, пока не будет сформировано инклюзивное правительство и достигнут региональный консенсус.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Ana.press

В интервью Мунир Акрам отверг предположение, что генерал Хамид Фаиз, бывший глава пакистанской разведки, отправился в Кабул, чтобы разрешить разногласия среди талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и сформировать кабинет министров движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Мы были обеспокоены тем, как предотвратить возможную резню после взятия талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Кабула», — сказал он.

«Мы обратились с просьбой к президенту Гани согласиться на формирование коалиционного правительства, покинуть свой пост и назначить временного главу государства, но он бежал до завершения переговоров», — добавил Акмар, имея в виду вакуум в области безопасности, образовавшийся после бегства Ашрафа Гани.

Акрам Мунир признал, что движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неспособно урегулировать нынешний кризис в Афганистане, и выразил надежду, что специализированные миссии вернутся в Афганистан и будут работать с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Пакистанский дипломат заявил, что «внутри Афганистана нет реального сопротивления талибам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и что Фронт национального сопротивления не проявляет особой активности.

«Мы находимся в контакте со всеми, кто находится в оппозиции, и мы пытаемся сделать правительство Кабула более инклюзивным, — добавил он. — Мы находимся в контакте с Западом, Россией и Китаем для достижения этой цели».

Но, по его словам, проблема в том, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «думают, что они создали инклюзивное правительство в Афганистане, и заявляют, что афганские меньшинства представлены в правительстве».

Постпред Пакистана при ООН назвал формирование инклюзивного правительства основой стабильности в Афганистане, заявив, что «юридическое признание «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) произойдёт, когда в Афганистане воцарятся мир и стабильность».

Акрам Мунир также заявил, что у его правительства нет проблем в отношениях с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и что единственное, что может нарушить отношения Пакистана с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это их сближение с Индией.