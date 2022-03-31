Амман, 31 марта, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Король Иордании Абдалла II встретился с президентом Израиля Ицхаком Херцогом. Об этом сообщает информационное агентство Petra.

World Economic Forum Король Иордании Абдалла II

По данным журналистов, встреча прошла в королевском дворце Хуссейния в Аммане. В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов региональной политики, включая ситуацию в Палестине.

Как заявил король Иордании, обострение обстановки привело к росту экстремизма с обеих сторон.

«Необходимо избегать мер, которые могут препятствовать доступу верующих-мусульман в мечеть Аль-Акса. Также необходимо сохранить правовой и исторический статус-кво в Иерусалиме и его святынях. Конфликт слишком затянулся; насилие, которое он породил, продолжает создавать благодатную почву для экстремизма со всех сторон», — заявил король Абдалла II.