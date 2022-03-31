Посёлок Шушары, Санкт-Петербург, 31 марта, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Новый жилой комплекс на территории в 8,2 га расширит поселок Шушары на юге Санкт-Петербурга. Лот о продаже участка земли под жилую застройку появился на сайте Российского аукционного дома (РАД).

I5800 Шушары

Участки, выставленные на торги, расположены в Пушкинском районе, который в последние годы активно застраивается. Вблизи участков расположены крупные магистрали и дороги: КАД, Московское шоссе и Витебский проспект.

Транспортную доступность района также поддерживают ж/д станция «Шушары», расположенная в двух километрах от земельного участка, и станция метро «Купчино» в восьми километрах.

В Шушарах и Пушкинском районе в целом уже размещено множество жилых комплексов.

«В шаговой доступности есть все необходимое для комфортного проживания — образовательные учреждения (детский сад, школа), поликлиника, отделение Почты России, магазины («Перекресток», «Магнит», «Пятерочка», «Магнит Косметикс» и пр.), спортивные центры, кафе, салоны красоты и пр.», — говорится в сообщении пресс-службы РАД.

Вместе с тем, как напоминает ИА REGNUM, у этой территории есть и свои недостатки. Так в часы пик местные жители сталкиваются с огромными пробками, которые осложняют движение по Московскому шоссе в обоих направлениях.

При реализации проекта в Шушарах могут ввести до 140 тыс. кв. м нового жилья. Начальная цена лота — 3 млрд рублей, а минимальная — 2 млрд. Заявки на участие в конкурсе будут принимать до 27 мая.