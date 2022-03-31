Лима, , 12:19 — REGNUM Межамериканский суд по правам человека призвал 30 марта Перу временно воздержаться от освобождения бывшего президента Альберто Фухимори. Об этом сообщает новостное агентство La Republica.

Альберто Фухимори Akira Tomlinson

Суд направил в прокуратуру Перу письмо с требованиями «воздержаться от исполнения решения об освобождении для того, чтобы гарантировать жертвам право доступа к правосудию».

Ранее Межамериканский суд по правам человека уже высказывался против помилования и освобождения, поскольку преступления, за которые Фухимори отбывает свой срок, связаны с массовыми убийствами и не предусматривают права на досрочное освобождение.

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