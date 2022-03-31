Лима, 31 марта, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Межамериканский суд по правам человека призвал 30 марта Перу временно воздержаться от освобождения бывшего президента Альберто Фухимори. Об этом сообщает новостное агентство La Republica.

Akira Tomlinson Альберто Фухимори

Суд направил в прокуратуру Перу письмо с требованиями «воздержаться от исполнения решения об освобождении для того, чтобы гарантировать жертвам право доступа к правосудию».

Ранее Межамериканский суд по правам человека уже высказывался против помилования и освобождения, поскольку преступления, за которые Фухимори отбывает свой срок, связаны с массовыми убийствами и не предусматривают права на досрочное освобождение.