Екатеринбург, , 12:12 — REGNUM На Среднем Урале окажут дополнительную поддержку производителям молока. Соответствующее распоряжение дал свердловский губернатор Евгений Куйвашев, сообщает департамент информполитики региона.

Молоко

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Из областного бюджета выделят более 148 млн рублей для повышения ставки субсидирования местных производителей молока. Молочную субсидию увеличат на 50 копеек. Ставку утвердили на период с 1 января по 30 июня 2022 года. Предполагается, что она составит 4,2 рубля на 1 килограмм произведенного и реализованного напитка. Оказание господдержки позволит животноводам сохранить объемы производства, произвести посевную компанию и кормозаготовительные работы. Всего на поддержку животноводческого комплекса планируют выделить более 2 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев создал оперштаб по регулированию цен в регионе. В его состав вошли 38 человек. Оперштаб призван сглаживать последствия санкций и контролировать рост цен.