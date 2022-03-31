Белгород, , 12:13 — REGNUM В Белгородской области за минувшие сутки 1 730 человек завершили лечение от COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 марта в региональном оперативном штабе. Зарегистрировано три летальных исхода. На вакцинацию записался ещё 161 житель.

Экспресс-тест на коронавирус Ярослав Чингаев (с) ИА REGNUM

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Всего в Белгородской области выявлено 126 774 носителя коронавируса. Выздоровели 112 247 человек, скончались от осложнений 2 154 пациента. В стационарах находятся 773 жителя, лечатся амбулаторно 11 600 человек.

Полный курс иммунизации от COVID-19 прошли 992 767 жителей, всего на вакцинацию подано 1 085 884 заявки.

По данным федерального оперштаба, за сутки в ковид-госпитали поступили 59 пациентов.