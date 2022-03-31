Иркутск, 31 марта, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Региональным отделением Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия» политической партии «Единая Россия» 31 марта в Иркутске будет проведена акция в поддержку спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины, сообщает 31 марта корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Следите за развитием событий в трансляции: «Против нацизма, за Русский мир: военная операция на Украине — трансляция»

Во время проведения указанной акции ее участники выстроятся в латинские буквы «Z» и «V», которые являются символами спецоперации российских ВС, на центральной площади города.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что акция в поддержку спецоперации Вооруженных сил (ВС РФ) по денацификации Украины будет проведена 31 марта в Екатеринбурге региональным отделением Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия» политической партии «Единая Россия».