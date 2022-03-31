Екатеринбург, 31 марта, 2022, 12:10 — ИА Регнум. В аптеках Свердловской области не выявили фактов превышения предельных отпускных цен на жизненно-необходимые лекарства. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Лекарства

По словам руководителя свердловского Росздравнадзора Натальи Зильбер, в области нет дефицита лекарственных препаратов. А объемы производства и поставок лекарств значительно опережают показатели 2021 года.

Больницы региона обеспечены всеми необходимыми препаратами. Особое внимание уделяется обеспечению лекарствами льготных категорий граждан, отметила министр здравоохранения Свердловской области Елена Чадова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заместитель свердловского губернатора Павел Креков также отметил отсутствие дефицита лекарств в регионе. Он призвал не создавать чрезмерных запасов лекарственных препаратов.