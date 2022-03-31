Москва, , 12:10 — REGNUM Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий на Украине получила поручение проработать вопрос о приглашении замгоссекретаря Виктории Нуланд и сына президента США Джо Байдена — Хантера Байдена, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.

Ирина Яровая Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Давалось поручение в числе основных рассмотреть вопрос о возможности приглашения для дачи пояснений официальных лиц США, о которых сообщалось и зарубежными и российскими источниками, что они имеют знание, понимание и отношение к этой проблематике. Сегодня дано было поручение комиссии о начале проработке вопросов возможности приглашение Нуланд и Байдена-младшего, исходя из тех первичных сведений, которые уже имеются в публичном пространстве», — отметила сопредседатель комиссии, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

В ходе заседания члены комиссии также заслушали доклад Минобороны, а также были рассмотрены документы, подтверждающие несколько обстоятельств, которым предстоит давать оценку.

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