Донецк, 31 марта 2022, 12:10 — REGNUM Чечня оказала очередную помощь военным из Донецкой Народной Республики. Чеченская делегация передала военнослужащим батальона «Спарта» комплекты военного обмундирования. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
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«Делегацией из ЧР в распоряжение бойцов именитого батальона «Спарта» было передано 200 комплектов военного обмундирования, столько же комплектов термобелья и 100 модульных разгрузочных систем», — написал чеченский лидер в своем Telegram-канале.
Кадыров также отметил, что ранее Чечня передала батальону 50 единиц техники и бронеавтомобиль для командира Артёма Жоги.
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Напомним, в Донбассе в настоящее время находятся участники пресс-тура «Za правду», организованного министерством Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Руководители делегации — глава ведомства Ахмед Дудаев и министр ЧР по делам молодёжи Иса Ибрагимов и вручили обмундирование военнослужащим из ДНР.
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