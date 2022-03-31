Донецк, , 12:10 — REGNUM Чечня оказала очередную помощь военным из Донецкой Народной Республики. Чеченская делегация передала военнослужащим батальона «Спарта» комплекты военного обмундирования. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Спецоперация на Донбассе ИА REGNUM

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«Делегацией из ЧР в распоряжение бойцов именитого батальона «Спарта» было передано 200 комплектов военного обмундирования, столько же комплектов термобелья и 100 модульных разгрузочных систем», — написал чеченский лидер в своем Telegram-канале.

Кадыров также отметил, что ранее Чечня передала батальону 50 единиц техники и бронеавтомобиль для командира Артёма Жоги.

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Напомним, в Донбассе в настоящее время находятся участники пресс-тура «Za правду», организованного министерством Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Руководители делегации — глава ведомства Ахмед Дудаев и министр ЧР по делам молодёжи Иса Ибрагимов и вручили обмундирование военнослужащим из ДНР.

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