Ярославль, 31 марта 2022, 12:24 — REGNUM Правоохранители возбудили уголовное дело против 44-летнего мужчины, стрелявшего на детской площадке. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Ярославской области.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что ярославца, устроившего стрельбу из холостого оружия на улице Алмазной в Заволжском районе, отправили под административный арест на 3 дня.
31 марта стало известно, что против мужчины также возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».
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