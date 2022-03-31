Ярославль, 31 марта, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Правоохранители возбудили уголовное дело против 44-летнего мужчины, стрелявшего на детской площадке. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Ярославской области.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Вып. 16. Реж. Вячеслав Котёночкин. 1986. СССР Хулиганство

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что ярославца, устроившего стрельбу из холостого оружия на улице Алмазной в Заволжском районе, отправили под административный арест на 3 дня.

31 марта стало известно, что против мужчины также возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».