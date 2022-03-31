Пермь, , 12:10 — REGNUM В больницы Пермского края за сутки поступили 64 пациента с коронавирусной инфекцией, что на 18 меньше, чем днем ранее. Об этом 31 марта сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В настоящее время в стационарах лечение получают 667 пермяков. Из них 75 пациентов находятся в тяжелом состоянии. К аппаратам ИВЛ подключены 23 человека.

За сутки из клиник выписаны 729 выздоровевших пациентов. Зафиксировано шесть летальных исходов по причине COVID-19.

С начала пандемии в Прикамье выявили 359 678 заражений коронавирусом. Из них 411 случаев приходится на 30 марта.