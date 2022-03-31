Ташкент, , 12:09 — REGNUM Президент Узбекистана подписал закон о поправках в Гражданский кодекс, направленных на совершенствование порядка возмещения причинённого вреда потерпевшим от пыток. Как сообщает Газета. уз, документ был принят Законодательной палатой Олий Мажлиса (парламента) 18 января и одобрен Сенатом 17 марта.

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«Законом дополнена статья 991 кодекса. Согласно поправке, вред, причинённый гражданину в результате любого применения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, возмещается государством в полном объёме независимо от вины должностных лиц органов, осуществляющих доследственную проверку, органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда, в порядке, установленном законом», — сообщает издание.

Отмечается, что решением суда возмещение вреда может быть возложено на должностных лиц, по вине которых причинён вред.

Также, статья 1021 кодекса дополнена нормой, по которой моральный вред компенсируется независимо от вины причинителя, если вред причинён гражданину в результате любого применения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.