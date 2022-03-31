Москва, 31 марта, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Расходы в мировом туризме в 2022 году вырастут на 92% по сравнению с 2020 годом. Из-за спецоперации на Украине и санкций мировая туриндустрия потеряет $6,9 млрд, сообщили в Ассоциации туроператоров России со ссылкой на исследование компании Euromonitor International (EI).

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По данным EI, на российских туристов приходится 1% мировых расходов на путешествия. В 2021 году россияне потратили за рубежом $9,1 млрд.

Потеря платежеспособных российских туристов нанесет ощутимый ущерб многим туристическим направлениям по всему миру: от Европы и Карибского бассейна до Турции и Таиланда.

Согласно исследованию, снижение расходов на выездной туризм в России приведет к падению доходов мировой туриндустрии как минимум на 50% по сравнению с 2021 годом.

Как сообщало ИА REGNUM, в России активно восстанавливается внутренний туристический поток.

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