Новосибирск, , 12:08 — REGNUM Для Новосибирской области молочное скотоводство – один из гарантов её продовольственной стабильности. Об этом заявили в министерстве сельского хозяйства региона.

Молоко

«По производству и реализации молока наша область занимает седьмое место в России, а в Сибирском федеральном округе и за Уралом по этому показателю мы первые, — сообщил министр сельского хозяйства области Евгений Лещенко. — Только в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах производство молока в 2021 году составило 707 тысяч тонн, за два месяца 2022 года уже 113 тысяч тонн – на 6% больше, чем за тот же период прошлого года».

В 2021 году в Новосибирской области произведено по 326 кг молока на каждого жителя. В 2022 году темпы производства молока возросли. При этом отрасль переработки молока сейчас не успевает за быстро растущими темпами его производства. Молочные заводы в 2021 году увеличили выпуск продукции по таким видам как питьевое молоко – в 1,3 раза, молоко и сливки сухие – в 1,7 раза, творог – на 22%.