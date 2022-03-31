Новосибирск, 31 марта, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Для Новосибирской области молочное скотоводство – один из гарантов её продовольственной стабильности. Об этом заявили в министерстве сельского хозяйства региона.

Молоко

«По производству и реализации молока наша область занимает седьмое место в России, а в Сибирском федеральном округе и за Уралом по этому показателю мы первые, — сообщил министр сельского хозяйства области Евгений Лещенко. — Только в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах производство молока в 2021 году составило 707 тысяч тонн, за два месяца 2022 года уже 113 тысяч тонн – на 6% больше, чем за тот же период прошлого года».