Ярославль, , 13:06 — REGNUM Ярославское УФАС предостерегло администрацию Ярославского района от работы с неопытными подрядчиками при ремонте социально-значимых объектов. Об этом сообщает пресс-служба Ярославского управления Федеральной антимонопольной службы.

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Вопросы у ведомства возникли после поступившей жалобы на администрацию Ярославского района, которая решила заключить контракт на капитальный ремонт школы на сумму около 6 миллионов рублей с нарушением закона.

«Действующим законодательством предусмотрено, что для участия в закупке на проведение капитального ремонта объекта капитального строительства на такую внушительную сумму кандидат в подрядчики должен подтвердить наличие у него соответствующего опыта успешного исполнения аналогичных контрактов. В нашем же случае Администрация Ярославского муниципального района просто проигнорировала данные требования закона, тем самым открыв доступ к строительным работам на социально значимом объекте любому лицу (даже не имеющему достаточного опыта выполнения работ)», — отметили в антимонопольной службе.

Сейчас в отношении должностного лица в администрации возбуждено дело, а в новом аукционе на капитальный ремонт теперь будет требование о наличии у подрядчика опыта выполнения подобных работ.