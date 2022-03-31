Ярославль, 31 марта 2022, 13:06 — REGNUM Ярославское УФАС предостерегло администрацию Ярославского района от работы с неопытными подрядчиками при ремонте социально-значимых объектов. Об этом сообщает пресс-служба Ярославского управления Федеральной антимонопольной службы.
Вопросы у ведомства возникли после поступившей жалобы на администрацию Ярославского района, которая решила заключить контракт на капитальный ремонт школы на сумму около 6 миллионов рублей с нарушением закона.
Сейчас в отношении должностного лица в администрации возбуждено дело, а в новом аукционе на капитальный ремонт теперь будет требование о наличии у подрядчика опыта выполнения подобных работ.