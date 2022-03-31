Екатеринбург, 31 марта, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Акция в поддержку специальной операции Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины будет проведена 31 марта в Екатеринбурге региональным отделением Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия» политической партии «Единая Россия», сообщает 31 марта корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

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В ходе проведения названной акции ее участники выстроятся в латинские буквы «Z» и «V», являющиеся символами спецоперации российских ВС, на центральной площади города.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия» политической партии «Единая Россия» проведет 31 марта в Севастополе акцию в поддержку спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины