Сеул, , 12:05 — REGNUM Военные Южной Кореи отложат раскопки в районе демилитаризованной зоны (ДМЗ), которые должны были начаться в апреле. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на военные источники.

Демилитаризованная зона на границе КНДР и Южной Кореи Rishabh Tatiraju

Изначально министерство обороны намеревалось возобновить раскопки на высоте Пэкмагочжи 4 апреля, однако они, скорее всего, будут отложены.

Данное решение может быть принято из-за ухудшения ситуации на границе, недавниегозапуска КНДР межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), военного парада в честь дня рождения Ким Ир Сена, который состоится в следующем месяце, а также военных учений, запланированных на первую половину года.

Напомним, что в декабре 2018 года Сеул и Пхеньян подписали соглашение о сотрудничестве в военной сфере, предусматривающее совместные поисковые работы на высоте Хвасольмори. Возможность проведения совместных раскопок по-прежнему остается неопределенной.