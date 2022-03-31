Донецк, 31 марта, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел донецкого города Ясиноватая. Об этом 31 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Mil.gov.ua Артобстрел

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В 11:40 с украинских позиций в Авдеевке был открыт огонь по городу Ясиноватая. Всего выпущено четыре снаряда калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, за 42 дня в ДНР в результате украинских обстрелов погибли 70 мирных жителей, сотни получили ранения.