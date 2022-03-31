Тюмень, , 12:05 — REGNUM В Тюменской области за сутки зафиксировано 622 вылечившихся ковидных пациентов, 47 госпитализировано с COVID-19. Об этом 31 марта сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За сутки на 31 марта коронавирус выявили у 303 тюменца. Это на три человека меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 31 марта коронавирус выявили у 185 941 человека, выздоровели 175 237 пациентов, скончались 4226 (на пять человек больше, чем днём ранее).

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