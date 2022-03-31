Москва, 31 марта, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Власти Польши активно укрепляли связи с наиболее одиозными украинскими силами и подпитывали белорусскую оппозицию для дестабилизации обстановки, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Варшава активно укрепляла связи с наиболее одиозными украинскими силами — поддерживала и Оранжевую революцию 2004 года, и Евромайдан 2013−14 годов, и сегодняшних киевских националистов-русофобов. Постоянно поднимает на международных площадках бессмысленный вопрос: «Чей Крым?!». Одним из немногих глав государств, которые приняли участие в ритуально-похоронном «саммите Крымской платформы» в августе 2021 года, был президент Польши Анджей Дуда», — написал Медведев в своей статье для агентства Sputnik Polska.

Он добавил, что Польша беззастенчиво и старательно подпитывает силы, которые выступают за дестабилизацию обстановки и силовой сценарий смены власти в Белоруссии (центры управления белорусской оппозиции в кризисный период находились именно в Варшаве).

«Все это и очень многое другое нынешние польские начальники делают явно для того, чтобы показать американцам, что именно поляки — их лучший и самый преданный друг в Европе. Навсегда. До гробовой доски», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Медведев заявил, что Польша надеется на значимый подъём своей роли в Европе за счет Украины.

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