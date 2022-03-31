Ереван, , 12:04 — REGNUM В Армении за последние сутки медики провели 2024 исследования на коронавирус, из которых 21 показал положительный результат. Об этом 31 марта сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Медик во время исследований ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

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Всего в стране выявили 422 519 носителей коронавируса. Из них 409 987 справились с инфекцией, в том числе 108 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 2243 пациента с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 10 289 пациентов с COVID-19, в течение последних суток зарегистрировали два таких случая.

Днём ранее в Армении в ходе проведения 1998 тестов на коронавирус 14 были с положительным результатом. 26 человек медики за сутки признали выздоровевшими, среди пациентов с COVID-19 не зафиксировали случаи смерти.