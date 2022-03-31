Стокгольм, , 12:13 — REGNUM Специальная операция Российской Федерации на территории Украины привела к тому, что парламентские партии в Швеции пришли к еще большему осознанию о необходимости отбросить межблоковые различия и сотрудничать по ключевым вопросам. Об этом заявила 31 марта в интервью газете Göteborgs-Posten лидер «Центристов» Анни Лёф.

Анни Лёф Centerpartiet.se

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Однако, как всегда, две партии у Лёф оказались не в почете.

«В такой ситуации нельзя опираться на Левых… И в такой ситуации ровно также нельзя опираться на Шведских демократов», — заявила лидер партии.

Лёф также не видит проблемы в попытке создать в Швеции правоцентристское правительство. Однако, пишут журналисты, в услугах «Центристов» пока что ни «Социал-демократы», ни «Умеренные» не нуждаются, поскольку две ведущие партии в Швеции дышат друг другу в затылок, согласно последним опросам, и рассчитывают на свою победу.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбасса, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.