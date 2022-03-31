Стокгольм, , 12:09 — REGNUM В Швеции по стопам движения Metoo «Центристы» представили всеобъемлющий отчет о гендерном равенстве внутри партии по просьбе нескольких членов. Но когда пришло время отчет публиковать — публиковать полностью и, как договорились авторы, без купюр — существенные части, касающиеся культуры молчания и «попыток изнасилования», были из него вычеркнуты. Об этом 30 марта написала газета Aftonbladet.

Швеция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Осенью первоначальный отчет был представлен партийному руководству, которое затем начало обсуждать, следует ли опубликовать все содержание. По словам Элин Ларссон, которая с 2017 по 2019 год была зампредседателя организации «Студенты вместе с Центристами», на партийном собрании вскоре после этого было одобрено требование о том, чтобы отчет был представлен полностью.

«Но они все же предпочли этого не делать, что нехорошо», — сказала она в интервью Aftonbladet.

Как пишут журналисты, в конце концов по каким-то причинам было решено написать более «краткую» версию, в которой были просто опущены некоторые существенные детали о сексуальном насилии внутри партии.