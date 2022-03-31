Стокгольм, 31 марта, 2022, 12:09 — ИА Регнум. В Швеции по стопам движения Metoo «Центристы» представили всеобъемлющий отчет о гендерном равенстве внутри партии по просьбе нескольких членов. Но когда пришло время отчет публиковать — публиковать полностью и, как договорились авторы, без купюр — существенные части, касающиеся культуры молчания и «попыток изнасилования», были из него вычеркнуты. Об этом 30 марта написала газета Aftonbladet.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швеция

Осенью первоначальный отчет был представлен партийному руководству, которое затем начало обсуждать, следует ли опубликовать все содержание. По словам Элин Ларссон, которая с 2017 по 2019 год была зампредседателя организации «Студенты вместе с Центристами», на партийном собрании вскоре после этого было одобрено требование о том, чтобы отчет был представлен полностью.

«Но они все же предпочли этого не делать, что нехорошо», — сказала она в интервью Aftonbladet.

Как пишут журналисты, в конце концов по каким-то причинам было решено написать более «краткую» версию, в которой были просто опущены некоторые существенные детали о сексуальном насилии внутри партии.