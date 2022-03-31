Новочеркасск, Ростовская область, , 12:02 — REGNUM Бывший министр энергетики и ЖКК Омской области Вадим Марыгин вернулся в Ростовскую область, сообщили ИА REGNUM в администрации Новочеркасска.

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В родном Новочеркасске Марыгин возглавил департамент строительства и городского развития. Наряду с этим он будет исполнять обязанности заместителя главы муниципалитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Известно, что Вадим Марыгин родился и вырос в Новочеркасске. С 2012 года по 2015 год он работал заместителем главы администрации казачьей столицы по экономике, промышленности и транспорту. С 2019 года был заместителем министра строительства и ЖКХ Омской области, затем — министром энергетики и ЖКК Омской области с момента образования ведомства — с 1 июля 2019 года.

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