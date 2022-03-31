Томск, , 12:02 — REGNUM За прошедшие сутки в Томской области выявлено 243 новых случая заражения коронавирусом. 56 человек госпитализированы в ковидные стационары, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Коронавирусный стационар Дарья Драй © ИА REGNUM

Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 125 945. 792 заразившихся в результате скончались.

Выздоровели после COVID-19 за сутки 178 человек. Таким образом, всего к настоящему времени победили коронавирус к 124 034 жителей области.