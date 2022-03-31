Джакарта, , 12:02 — REGNUM Посол Российской Федерации в Индонезии Людмила Воробьева рассказала в чём сходство русского и индонезийского языков, сообщает российское посольство в Джакарте.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Россию и Индонезию разделяют тысячи километров, они тоже в разных полушариях. Языки двух стран происходят из разных языковых семей. Однако есть кое-что, что их объединяет. Это санскрит», — говорится в статье российского посла, опубликованной в Koran Sindo 30 марта.

По словам посла, санскрит — древнеиндийский язык. В Индонезии объяснение влияния индуистской культуры на традиции и языки архипелага не является чем-то новым, требующим подробного объяснения. Но мало кто знает о том, что среди всех языков, на которых сегодня говорят, русский, по мнению ученых, является наиболее близким к санскриту языком. Считается, что носители санскрита пришли в Индию около 4 тысячелетий назад из северных регионов России.

В статье приводится несколько примеров сходства русского и индонезийского языков. Всем индонезийцам знакомо слово «деса», которое можно перевести как «деревня» или «поселение». Корень слова происходит из санскрита, поэтому оно часто встречается в современных языках Южной и Юго-Восточной Азии, трактуют его как «область» или «страна». В русском языке это слово используется с небольшой модификацией, а именно «здесь» или «се деса», что означает «это место».

Нельзя не учитывать поразительное сходство между индонезийским словом «saudara» (брат) и русским словом «судар», что означает «господин».

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае состоялась встреча главы МИД Индонезии Ретно Марсуди с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Подробнее в материале: Встреча глав МИД Индонезии и России прошла в Китае