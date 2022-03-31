Москва, , 12:02 — REGNUM Польша превращается в передовой рубеж НАТО. Об этом сообщил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье для агентства Sputnik Polska.

Дмитрий Медведев

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По словам Медведева, милитаризация Польши представляет угрозу для общеевропейской безопасности.

«Преданным вассалам нужно совершать оммаж перед американским господином и НАТО в целом. Именно поэтому Польша превращается в передовой рубеж Североатлантического альянса: на ее территории с августа 2020 года резко увеличивается присутствие войск США, завершается развертывание американской системы ПРО», — говорится в статье Медведева.

Экс-президент России отметил, что на территории республике появятся сразу несколько военных объектов.