Стокгольм, , 12:19 — REGNUM Заявления премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон о членстве страны в НАТО можно интерпретировать как то, что правительство и «Социал-демократы» как партия собираются изменить свою позицию по данному вопросу — от категорического нет, до уклончивого «возможно». Но ее слова «не исключают вступления Швеции в НАТО» также могут быть частью внутриполитической игры перед парламентскими выборами. Об этом в своей авторской статье написал политический обозреватель телеканала SVT Матс Кнутсон.

Магдалена Андерссон Socialdemokraterna.se

«Всего за несколько недель риторика премьер-министра Магдалены Андерссон о членстве Швеции в НАТО резко изменилась. То, что раньше звучало совершенно предосудительно, сегодня звучит как вполне реальная альтернатива», — отмечает журналист.

По его словам, в настоящее время между правительством и парламентскими партиями ведутся дискуссии о том, какие выводы в политики безопасности следует сделать для Швеции. В ходе этих обсуждений будет обсуждаться вопрос о членстве Швеции в НАТО.

Он отметил, что представители четырех правых партий («Умеренные», «Христианские демократы», «Либералы» и «Центристы») ранее заявляли, что хотят, чтобы Швеция присоединилась к НАТО, в то время как правительство до сих пор, при поддержке «Левых» и «Зеленых», этого не хотело.

«Шведские демократы», судя по общему признанию, изменили свое ранее четкое «нет» по вопросу вступления в НАТО, но в партии еще не сказали своего четкого «да», сообщил журналист.

«Учитывая неясную парламентскую ситуацию в вопросе НАТО, Социал-демократы, таким образом, должны сыграть ключевую роль в будущем решении. Если партия изменит свою позицию, именно она будет определять то, как этот вопрос будет решаться», — написал Кнутсон.

Таким образом, между строк Кнутсон пытается дать понять, что позиция по вопросу НАТО меняется не в рядах «Социал-демократов», а в шведской политике в целом. Поэтому, чтобы оставаться у руля и проводить политику в своих рамках, партия власти больше не может игнорировать последние события, отметил он.

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