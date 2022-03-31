Симферополь, 31 марта, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение объявлено на территории Республики Крым на период с 1 по 4 апреля, сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Крым.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

По информации Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, усиление ветра до 15−20 м/с с порывами до 25−30 м/с прогнозируется на территории Крыма 1, 2, 3 апреля, а также ночью 4 апреля.

«В связи со складывающейся обстановкой МЧС Республики Крым предупреждает: при прохождении комплекса опасных гидрометеорологических явлений высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения», — уточнили в пресс-службе.

По данным Росгидрометеоцентра, 31 марта в Симферополе ожидается +19 градусов, а 1 апреля воздух прогреется до +23 градусов. Тепло будет 2 апреля, 3 апреля немного похолодает — до +14 в дневное время.