Челябинск, , 12:01 — REGNUM В Челябинске 43-летняя женщина осуждена за насилие по отношению к полицейскому. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд

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Установлено, что эта гражданка находилась пьяной в холле железнодорожного вокзала. Чтобы избежать административной ответственности, она ударила подошедшего к ней полиции ногой по ноге и нецензурно выразилась. Но её в итоге поймали.

Суд назначил челябинке год лишения свободы условно. При этом ей отмерили двухлетний испытательный срок.