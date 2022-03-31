Красноярск, , 12:00 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждено 192 случая заражения коронавирусом, госпитализированы 105 заболевших (30 марта – 93). Об этом ИА REGNUM сообщили 31 марта в федеральном оперативном штабе.

Пустые койки Дарья Драй © ИА REGNUM

За весь период пандемии в Красноярском крае выявлено 359569 носителей коронавируса, выздоровели 345694 человека (+191 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта в регионе было подтверждено 244 случая заражения, выздоровели 200 человек.

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