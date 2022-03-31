Севастополь, 31 марта, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия» политической партии «Единая Россия» проведет 31 марта в Севастополе акцию в поддержку спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины, сообщает 31 марта корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Z

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Во время проведения указанной акции ее участники выстроятся в буквы «Z» и «V», которые являются символами спецоперации ВС РФ, на центральных площадях города.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что акцию в поддержку спецоперации Вооруженных сил (ВС РФ) по денацификации Украины проведет 31 марта в Санкт-Петербурге региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия» политической партии «Единая Россия».