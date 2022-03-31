Стокгольм, 31 марта, 2022, 12:00 — ИА Регнум. За последние месяцы шведские производители куриных яиц сталкивались с одним кризисом за другим — от прошлогоднего птичьего гриппа до стремительного роста цен на куриный корм из-за инфляции. В этой связи в стране все громче звучат голоса фермеров, требующих повысить цены на яйца. Об этом 31 марта сообщил телеканал SVT.

Яйца

Во время прошлогоднего птичьего гриппа погибло 1,5 миллиона из девяти миллионов шведских кур-несушек. Производители оправились от кризиса и уже почти компенсировали большие потери.

Но теперь инфляция разгоняет цены на корма и топливо, что, по данным отраслевой организации Svenska Ägg, невозможно было даже спланировать. В среднем на производство 1 килограмма яиц уже требуется 2,2 кг корма.

«Сейчас за производство яиц я плачу, а не получаю прибыль», — сказала журналистам Хелен Эрикссон, которая владеет фермой Grimstad недалеко от Линчёпинга.