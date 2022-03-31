Казань, , 11:57 — REGNUM В Татарии за последние сутки выявили 270 новых случаев заражения коронавирусом, накануне подтвердили 273 теста на COVID-19. Госпитализировали за прошлый день 79 заболевших, сообщает 31 марта общероссийский оперативный штаб.

Тест на коронавирус

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На сегодняшний день в республике всего зарегистрировано 137 248 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 128 398 пациентов, скончались 1867 человек. За сутки больничный закрыли 845 пациентов, умерли четверо инфицированных.

Как сообщало ИА REGNUM, Санкт-Петербург сохранил вторую позицию среди регионов России по количеству новых заболеваний COVID-19 за сутки.

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